Шэй Гилджес-Александер опередил Николу Йокича в борьбе за награду MVP во 2-м опросе от ESPN
ESPN провел 2-й опрос 100 журналистов и экспертов по поводу награды MVP.
В первом неофициальном голосовании в декабре победил Никола Йокич («Денвер»). В этот раз представители медиа отдали предпочтение Шэю Гилджес-Александеру («Оклахома»).
Яннис Адетокумбо («Милуоки») замыкает тройку общепризнанных фаворитов сезона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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