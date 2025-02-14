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Шэй Гилджес-Александер опередил Николу Йокича в борьбе за награду MVP во 2-м опросе от ESPN

ESPN провел 2-й опрос 100 журналистов и экспертов по поводу награды MVP.

В первом неофициальном голосовании в декабре победил Никола ЙокичДенвер»). В этот раз представители медиа отдали предпочтение Шэю Гилджес-Александеру («Оклахома»).

Яннис АдетокумбоМилуоки») замыкает тройку общепризнанных фаворитов сезона.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoЯннис Адетокумбо
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logoНикола Йокич
logoШэй Гилджес-Александер
logoДенвер
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