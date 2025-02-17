«Ты принес книгу?». Никола Йокич был изумлен серьезностью Виктора Вембаньямы на Матче всех звезд
Никола Йокич пообщался с Виктором Вембаньямой.
Сербский центровой удивился его подходу: «Ты серьезно принес сюда книгу?».
«Да, я читаю перед каждой игрой», – поделился французский форвард.
Вембаньяма стал наиболее результативным игроком команды Global Stars, выходя со скамейки в своем первом Матче всех звезд, и признался, что не умеет не выкладываться на площадке.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: LakeShowYo
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