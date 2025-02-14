Никола Йокич лидирует в НБА по набранным за владение очкам (1,17)
Никола Йокич является лидером по эффективности в нападении.
Сербский центровой «Денвера» набирает 1,17 очка на 1 владение (PPP). В Топ-4 входят Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»), Карл-Энтони Таунс («Никс») и Норман Пауэлл («Клипперс»).
В рейтинге участвуют баскетболисты с 20 и более владениями за игру. Показатель учитывает действия игрока, закончившиеся броском, штрафными или потерей мяча.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Synergy Basketball
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