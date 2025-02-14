Никола Йокич лидирует в НБА по набранным за владение очкам (1,17)

Никола Йокич является лидером по эффективности в нападении.

Сербский центровой «Денвера » набирает 1,17 очка на 1 владение (PPP). В Топ-4 входят Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»), Карл-Энтони Таунс («Никс») и Норман Пауэлл («Клипперс»).

В рейтинге участвуют баскетболисты с 20 и более владениями за игру. Показатель учитывает действия игрока, закончившиеся броском, штрафными или потерей мяча.