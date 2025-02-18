Агент Кейтлин Кларк: «В женской НБА ей никогда не заплатят столько, сколько она реально стоит»

Агент Кейтлин Кларк Эрин Кейн посетовал на уровень зарплат в женской НБА.

«В женской НБА Кейтлин никогда не заплатят столько, сколько она реально стоит, сколько она приносит этой лиге. Очень сомневаюсь, что это возможно.

Она лишь часть более крупного сообщества игроков. Им всем нужно платить больше.

Кейтлин следовало бы оценить по достоинству за то, что она сделала и что она принесла в лигу с экономической точки зрения. Это очевидно», – считает Эрин Кейн.

Ожидается, что зарплата звезды «Индианы » за сезон-2025 составит чуть более 78 000 долларов.