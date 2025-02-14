Журналист Роб Паркер: «Женская лига потеряла 50 миллионов. Кейтлин Кларк могла бы внести свой вклад на Матче всех звезд»
Роб Паркер раскритиковал отказ Кейтлин Кларк от участия в Уик-энде всех звезд.
Молодую звезду WNBA приглашали выступить в специальном конкурсе трехочковых вместе с Сабриной Ионеску. Кларк заявила, что хочет сначала принять участие в женском аналоге соревнования.
«НБА приходится организовывать все эти странные мероприятия. Как ей хватило наглости отказаться? Женской лиги не существовало бы, если бы не НБА. Они спонсировали ее с самого начала. В прошлом году выросли рейтинги? Но лига все равно потеряла 50 миллионов. Даже с учетом Кейтлин Кларк и ее влияния. Самое меньшее, что она могла сделать, это посотрудничать с НБА.
Они не зарабатывают на свое содержание. Давайте скажем прямо. Она могла бы внести свой вклад. Не буду смотреть Матч всех звезд. Из-за нее», – заключил журналист Fox Sports.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Awful Announcing
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