Журналист Роб Паркер: «Женская лига потеряла 50 миллионов. Кейтлин Кларк могла бы внести свой вклад на Матче всех звезд»

Роб Паркер раскритиковал отказ Кейтлин Кларк от участия в Уик-энде всех звезд.

Молодую звезду WNBA приглашали выступить в специальном конкурсе трехочковых вместе с Сабриной Ионеску . Кларк заявила, что хочет сначала принять участие в женском аналоге соревнования.

«НБА приходится организовывать все эти странные мероприятия. Как ей хватило наглости отказаться? Женской лиги не существовало бы, если бы не НБА. Они спонсировали ее с самого начала. В прошлом году выросли рейтинги? Но лига все равно потеряла 50 миллионов. Даже с учетом Кейтлин Кларк и ее влияния. Самое меньшее, что она могла сделать, это посотрудничать с НБА .

Они не зарабатывают на свое содержание. Давайте скажем прямо. Она могла бы внести свой вклад. Не буду смотреть Матч всех звезд. Из-за нее», – заключил журналист Fox Sports.