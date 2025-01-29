Кейтлин Кларк отказалась от участия в конкурсе трехочковых во время Матча всех звезд НБА

Кейтлин Кларк отклонила приглашение на конкурс трехочковых НБА.

Звезда WNBA Кейтлин Кларк сообщила НБА, что она не намерена участвовать в конкурсе трехочковых во время Уик-энда всех звезд в следующем месяце, в котором могут принять участие Стеф Карри («Голден Стэйт»), Клэй Томпсон («Даллас») и Сабрина Ионеску («Нью-Йорк»).

НБА продолжает вести переговоры с представителями Кларк.

Лига планирует перенести конкурс на воскресенье и провести его между вторым полуфиналом и финальным матчем первого в истории турнира Матча всех звезд в Сан-Франциско.

По данным источников, НБА обратилась к баскетболистке «Индианы» через ее партнеров и агентов, и все еще есть вероятность, что она примет приглашение. Один из вариантов предполагает, что Стефен Карри ответит взаимностью и примет участие в аналогичном конкурсе на Матче всех звезд WNBA предстоящим летом.