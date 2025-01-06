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Джефф Тиг: «Кейтлин Кларк не набрала бы ни одного очка через Бронни»

Джефф Тиг сравнил Кейтлин Кларк и Бронни Джеймса.

По мнению экс-разыгрывающего, звезда женской НБА не имела бы шансов против 55-го номера драфта мужской лиги.

«Кейтлин Кларк не набрала бы ни одного очка через Бронни.

Она, возможно, даже по кольцу бы не смогла бросить. Он бы победил ее со счетом 20:0, бро», – считает Тиг.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basketball Network
Индиана жен
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