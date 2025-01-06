Джефф Тиг: «Кейтлин Кларк не набрала бы ни одного очка через Бронни»
Джефф Тиг сравнил Кейтлин Кларк и Бронни Джеймса.
По мнению экс-разыгрывающего, звезда женской НБА не имела бы шансов против 55-го номера драфта мужской лиги.
«Кейтлин Кларк не набрала бы ни одного очка через Бронни.
Она, возможно, даже по кольцу бы не смогла бросить. Он бы победил ее со счетом 20:0, бро», – считает Тиг.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basketball Network
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем