Джефф Тиг: «Кейтлин Кларк не набрала бы ни одного очка через Бронни»

Джефф Тиг сравнил Кейтлин Кларк и Бронни Джеймса.

По мнению экс-разыгрывающего, звезда женской НБА не имела бы шансов против 55-го номера драфта мужской лиги.

«Кейтлин Кларк не набрала бы ни одного очка через Бронни .

Она, возможно, даже по кольцу бы не смогла бросить. Он бы победил ее со счетом 20:0, бро», – считает Тиг.