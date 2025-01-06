Кейтлин Кларк о падении рейтингов НБА: «Люди думают, что НБА стала мягкой»

Кейтлин Кларк порассуждала на тему падения рейтингов НБА.

«Уровень физической борьбы в лиге сильно изменился. Возможно, люди хотят больше баталий и жесткости. Люди думают, что НБА стала мягкой. В то же время изменился и уровень мастерства. Хорошая вещь о баскетболе: он постоянно развивается. Он будет отличаться от того, что происходило во времена Майкла Джордана. Через 10 лет он будет отличаться от того, что есть сейчас.

Сложно однозначно сказать, почему рейтинги пошли на спад. Не будем забывать, что на данный момент НБА конкурирует с футболом, это нужно учитывать. Футбол – любимое занятие Америки», – считает звезда женской НБА .