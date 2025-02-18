Горан Шашич: «Клубы из России уже этим летом могут вернуться к участию в Евролиге»
Евролига уже летом может вернуть команды из России к участию в турнире.
«Думаю, есть надежда, что клубы из России скоро вернутся к участию в Евролиге. Их исключение – это историческая несправедливость.
Я довольно сильно уверен, что это может произойти уже этим летом», – сказал исполнительный директор совета тренеров Евролиги Горан Шашич.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
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