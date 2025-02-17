Владимир Гомельский: «Евролига не скрывает, что хотела бы вернуть хотя бы два российских клуба»
Евролига заинтересована в возвращении российских клубов.
«Евролига не скрывает, что хотела бы вернуть хотя бы два российских клуба. Текущий сезон показывает, что, если посмотреть на нижнюю часть турнирной таблицы, нужны конкурентоспособные клубы.
У самой Евролиги желание есть, но насколько она свободна в принятии решения, которое с какой-то точки зрения политическое, — давайте подождем весны. Тогда можно будет сказать, что в самом управлении Евролиги, не исключая президента турнира Деяна Бодироги, есть группа лиц, которая будет продавливать наше участие.
Хотелось бы, все-таки Евролига подогревает интерес к баскетболу в России», — сказал известный комментатор Владимир Гомельский.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: NEWS.ru
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