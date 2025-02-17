Даниэль Тайс: «Тренер Спанулис сыграл важную роль в моем решении перейти в «Монако»
«Очевидно, что тренер Спанулис сыграл важную роль в моем решении. Мы довольно быстро связались — он позвонил мне. Мы поговорили о том, что я могу привнести в команду, и он высоко оценил мою способность побеждать.
Я играю жестко в защите, в ситуациях пик-н-ролла. В нападении у меня есть несколько навыков, которые я могу использовать, включая переключения и дропы. У меня в арсенале много инструментов, и ему это понравилось. И это здорово. Приятно слышать тренера, что он действительно хочет тебя, особенно с его успехами как игрока и его соревновательным духом в баскетболе.
Я хотел стать частью его проекта в «Монако». Очевидно, мы знаем друг друга уже давно. Я думаю, мы впервые встретились шесть или семь лет назад на отдыхе. Это сыграло важную роль в моем решении», – сказал немецкий центровой.
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