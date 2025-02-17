Яннис Адетокумбо: «Три-четыре лучшие команды Евролиги — это команды уровня НБА»

Яннис Адетокумбо оценил шансы команд Евролиги в игре против команд НБА.

«Я считаю, что Евролига — невероятная лига. Очень, очень талантливая. Вероятно, две, три, четыре лучшие команды Евролиги — это команды уровня НБА. Скажем, команда, за которую играл мой брат, «Панатинаикос», у них было около девяти игроков НБА.

Мне больше нравится смотреть баскетбол Евролиги, чем баскетбол НБА, но уровень турнира не тот. Лучшие команды НБА, такие как «Денвер», «Оклахома», «Бостон», уничтожили бы многие команды Евролиги.

Если играть по правилам ФИБА, возможно, у некоторых команд Евролиги есть шанс. Но если вы играете по правилам НБА, ни у одной из этих команд нет шансов», – сказал форвард «Милуоки».