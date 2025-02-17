1

Яннис Адетокумбо: «Три-четыре лучшие команды Евролиги — это команды уровня НБА»

Яннис Адетокумбо оценил шансы команд Евролиги в игре против команд НБА.

«Я считаю, что Евролига — невероятная лига. Очень, очень талантливая. Вероятно, две, три, четыре лучшие команды Евролиги — это команды уровня НБА. Скажем, команда, за которую играл мой брат, «Панатинаикос», у них было около девяти игроков НБА.

Мне больше нравится смотреть баскетбол Евролиги, чем баскетбол НБА, но уровень турнира не тот. Лучшие команды НБА, такие как «Денвер», «Оклахома», «Бостон», уничтожили бы многие команды Евролиги.

Если играть по правилам ФИБА, возможно, у некоторых команд Евролиги есть шанс. Но если вы играете по правилам НБА, ни у одной из этих команд нет шансов», – сказал форвард «Милуоки».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
logoЯннис Адетокумбо
logoНБА
logoМилуоки
logoTurkish Airlines EuroLeague
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Энтони Эдвардс: «Не думаю, что Яннис Адетокумбо подходит для конкурса данков»
сегодня, 14:34
«Меня взломали». Яннис Адетокумбо прокомментировал свои слова об участии в конкурсе данков
3сегодня, 10:59
Яннис Адетокумбо пошутил об игре в НБА со своим сыном: «Хотелось бы, но не уверен, что протяну еще 13 сезонов»
1сегодня, 05:45
Джа Морэнт и Яннис Адетокумбо подумывают об участии в конкурсе данков
9вчера, 05:10
Рекомендуем
Главные новости
Кевин Дюрэнт о возможном выступлении в Евролиге: «Барселона» и «Монако» были бы хорошими вариантами»
4 минуты назад
Чарльз Баркли – Дрэймонду Грину: «Ваше поколение испортило Матч всех звезд, поэтому нам приходится экспериментировать с восходящими звездами»
141 минуту назад
Джейлен Браун о Матче всех звезд в Бостоне: «Это было бы потрясающе. У нас самые сумасшедшие болельщики»
149 минут назад
Энтони Эдвардс: «Не думаю, что Яннис Адетокумбо подходит для конкурса данков»
сегодня, 14:34
Репортер Эван Сайдери: «Уик-энд всех звезд НБА достиг точки, когда требуется полная перестройка»
2сегодня, 14:20
Стэнли Уиттакер стал игроком «Пармы»
сегодня, 13:58
Леброн Джеймс: «Было пару моментов, когда я хотел поучаствовать в конкурсе данков»
1сегодня, 13:34
Шэй Гилджес-Александер о Матче всех звезд: «Мне кажется, сегодня было немного больше борьбы»
2сегодня, 13:25
Трэй Янг о Матче всех звезд: «Мне не понравились перерывы»
1сегодня, 13:17
Премьер-лига. Женщины. МБА примет «Нику», курское «Динамо» сыграет с «Енисеем» и другие матчи
сегодня, 12:01Live
Ко всем новостям
Последние новости
Даниэль Тайс: «Тренер Спанулис сыграл важную роль в моем решении перейти в «Монако»
сегодня, 13:42
Виктор Ганиенко о Зоране Лукиче: «Многие игроки из топовых клубов Лиги ВТБ обязаны ему до гроба, он тренер первой четверки»
сегодня, 11:33
Зоран Лукич: «Для меня введение в Зал славы Лиги ВТБ — большое счастье и честь»
вчера, 23:35
Сергей Кущенко о Матче всех звезд: «В НБА – про деньги, у нас – про душу»
14вчера, 23:31
Никита Курбанов о денежном призе: «Перечислю всю сумму в благотворительный фонд»
2вчера, 18:04
Андрей Кириленко: «Нравится, что Единая лига каждый год меняет формат Матча звезд»
3вчера, 17:39
Кубок Турции. Финал. «Фенербахче» обыграл «Бешикташ» и стал 9-кратным обладателем кубка
вчера, 15:21
Сергей Тараканов: «Топ-4 команды Единой лиги ВТБ соответствуют уровню плей-офф Евролиги»
2вчера, 14:36
Илона Корстин: «Основная цель Матча всех звезд — показать все, на что способны наши баскетболисты»
1вчера, 14:03
Андрей Воронцевич о конкурсе трехочковых: «Буду болеть за Женю Бабурина и Ваню Ухова»
вчера, 13:56
Рекомендуем