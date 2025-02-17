Кевин Дюрэнт о возможном выступлении в Евролиге: «Барселона» и «Монако» были бы хорошими вариантами»

Кевин Дюрэнт назвал две команды Евролиги, в которых хотел бы играть.

«Я сомневаюсь, что сейчас это возможно. Я играю в НБА , но мне также нравится смотреть Евролигу .

«Барселона » была бы хорошим вариантом. «Монако » тоже было бы неплохим. Сейчас я люблю «Финикс ». Я остаюсь здесь», – сказал звездный форвард «Санз».