Кевин Дюрэнт о возможном выступлении в Евролиге: «Барселона» и «Монако» были бы хорошими вариантами»
Кевин Дюрэнт назвал две команды Евролиги, в которых хотел бы играть.
«Я сомневаюсь, что сейчас это возможно. Я играю в НБА, но мне также нравится смотреть Евролигу.
«Барселона» была бы хорошим вариантом. «Монако» тоже было бы неплохим. Сейчас я люблю «Финикс». Я остаюсь здесь», – сказал звездный форвард «Санз».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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