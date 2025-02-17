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Кевин Дюрэнт о возможном выступлении в Евролиге: «Барселона» и «Монако» были бы хорошими вариантами»

Кевин Дюрэнт назвал две команды Евролиги, в которых хотел бы играть.

«Я сомневаюсь, что сейчас это возможно. Я играю в НБА, но мне также нравится смотреть Евролигу.

«Барселона» была бы хорошим вариантом. «Монако» тоже было бы неплохим. Сейчас я люблю «Финикс». Я остаюсь здесь», – сказал звездный форвард «Санз».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Mundo Deportivo Тони Каньямераса в соцсети X
logoКевин Дюрэнт
logoНБА
logoФиникс
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoБарселона
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