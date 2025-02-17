Кайри Ирвинг о турнире «1 на 1»: «Если мы это создадим, то я в деле»
Кайри Ирвинг высказался о турнире «1 на 1».
«Я готов к этому. Нет дыма без огня. И этот огонь – это я в игре один на один.
Но мне кажется, что в первую очередь должно быть понимание того, что ты делаешь. Потому что это нужно комментировать немного иначе, чем 5 на 5. Должно быть понимание игры 1 на 1. Я думаю, что это выходит за рамки традиционного пространства.
Если мы это создадим, то я в деле», – сказал разыгрывающий «Далласа».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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