Кайри Ирвинг всерьез рассматривает возможность выступления за сборную Австралии в 2028 году
Кайри Ирвинг может присоединиться к национальной команде Австралии.
Баскетболист представлял США в 2016 году, но теперь исследует возможность выступления за другую сборную.
«Мы сейчас в процессе. Пытаемся определить лучший способ получить разрешение. Много бюрократических преград. Разумеется, решение сборной США тоже будет иметь значение, но я просто пытаюсь добиться наилучшего исхода.
Если я смогу представлять Австралию, это будет очень здорово», – признался защитник «Далласа».
Для смены команды Ирвингу потребуется разрешение федерации США и ФИБА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Athlon Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем