Кайри Ирвинг всерьез рассматривает возможность выступления за сборную Австралии в 2028 году

Кайри Ирвинг может присоединиться к национальной команде Австралии.

Баскетболист представлял США в 2016 году, но теперь исследует возможность выступления за другую сборную.

«Мы сейчас в процессе. Пытаемся определить лучший способ получить разрешение. Много бюрократических преград. Разумеется, решение сборной США тоже будет иметь значение, но я просто пытаюсь добиться наилучшего исхода.

Если я смогу представлять Австралию, это будет очень здорово», – признался защитник «Далласа ».

Для смены команды Ирвингу потребуется разрешение федерации США и ФИБА.