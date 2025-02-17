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Кайри Ирвинг всерьез рассматривает возможность выступления за сборную Австралии в 2028 году

Кайри Ирвинг может присоединиться к национальной команде Австралии.

Баскетболист представлял США в 2016 году, но теперь исследует возможность выступления за другую сборную.

«Мы сейчас в процессе. Пытаемся определить лучший способ получить разрешение. Много бюрократических преград. Разумеется, решение сборной США тоже будет иметь значение, но я просто пытаюсь добиться наилучшего исхода.

Если я смогу представлять Австралию, это будет очень здорово», – признался защитник «Далласа».

Для смены команды Ирвингу потребуется разрешение федерации США и ФИБА.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Athlon Sports
logoсборная Австралии
logoКайри Ирвинг
logoДаллас
logoНБА
logoсборная США
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