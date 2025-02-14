Кайри Ирвинг и Клэй Томпсон присоединились к списку из 8 травмированных «Далласа» в матче с «Майами»
Кайри Ирвинг и Клэй Томпсон присоединились к списку травмированных «Далласа» в победном матче с «Майами» (118:113). В итоге ни один из игроков, которые вышли в старте техасцев в первой встрече сезона, не был на площадке.
Ирвинг после домашней победы в среду в матче с «Голден Стэйт» выбыл из-за травмы плеча, а Томпсон – из-за растяжения связок стопы.
32-летний Ирвинг набрал 42 очка, сыграв 40 минут. 34-летний Томпсон сыграл 34 минуты и набрал 17 очков.
Другими игроками стартового состава «Далласа» в первый вечер сезона-24/25 были центровой Дэниэл Гэффорд (растяжение связок колена), форвард Пи Джей Вашингтон (растяжение связок голеностопа) и защитник Лука Дончич (обменян в «Лейкерс»).
В списке из восьми травмированных также Энтони Дэвис (травма паха), Калеб Мартин (растяжение мышц бедра), Дерек Лайвли (перелом) и Дуайт Пауэлл (растяжение мышцы бедра).
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