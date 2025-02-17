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Кайри Ирвинг заберет себе трофей Матча всех звезд

Кайри Ирвинг претендует на трофей.

Команда разыгрывающего «Далласа» OG’s, составленная в основном из ветеранов лиги, победила в финале мини-турнира звезд НБА.

«Спросил парней, могу ли забрать трофей себе. Впервые принесу домой что-то материальное со времен MVP Матча всех звезд (2014).

Мы действительно заслужили его, получили удовольствие от игр. Было ощущение «Последних из могикан» нашего поколения. Стеф заслужил свою награду.

Выйти со всеми этими ребятами на паркет было очень здорово. Чемпионы, лучшие в мире. Мы все многое сделали для баскетбола и баскетбольной культуры», – заключил Ирвинг.

Защитника также спросили о негативных отзывах в соцсетях.

«А что в соцсетях вообще есть, кроме негатива?» – посмеялся Ирвинг.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Интервью Кайри Ирвинга, соцсети Oh No He Didn’t
logoСтефен Карри
logoНБА
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