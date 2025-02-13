Кайри Ирвинг: «Стефен Карри – один из самых легендарных разыгрывающих всех времен»
«Это невероятно. Я уже говорил, что этот парень, наряду с Мэджиком Джонсоном и Айзейей Томасом, является одним из самых легендарных разыгрывающих всех времен. Для меня игра против него – это проверка. Когда ты выходишь против лучших из лучших, ты хочешь сыграть хорошо.
Мы очень хорошо знаем игру друг друга, провели много матчей. Но в то же время, некоторые из его достижений я все еще пытаюсь достичь. Стать многократным чемпионом в нашей лиге – самая сложная задача.
Он двукратный MVP нашей лиги. Никакой зависти или ненависти, это просто прямая конкуренция, способность признать, что кто-то другой великолепен. Вы берете что-то из их игры, они берут что-то из вашей игры. Это взаимное уважение, вот что я чувствую по этому поводу», – сказал разыгрывающий «Далласа».
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