Чарльз Баркли – Дрэймонду Грину: «Ваше поколение испортило Матч всех звезд, поэтому нам приходится экспериментировать с восходящими звездами»

Чарльз Баркли ответил на критику Дрэймонда Грина по поводу формата Матча звезд.

«Я очень сильно не соглашусь с Дрэймондом Грином . Они испортили Матч всех звезд.

Его поколение испортило Матч всех звезд, поэтому нам приходится экспериментировать с восходящими звездами. Мы делаем все возможное, чтобы этот уик-энд был интересным», – сказал член Зала славы и эксперт TNT.

Ранее форвард «Голден Стэйт » Дрэймонд Грин раскритиковал новый формат Матча всех звезд, при котором команда восходящих звезд стала участником воскресного звездного мини-турнира.