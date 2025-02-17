Чарльз Баркли – Дрэймонду Грину: «Ваше поколение испортило Матч всех звезд, поэтому нам приходится экспериментировать с восходящими звездами»
Чарльз Баркли ответил на критику Дрэймонда Грина по поводу формата Матча звезд.
«Я очень сильно не соглашусь с Дрэймондом Грином. Они испортили Матч всех звезд.
Его поколение испортило Матч всех звезд, поэтому нам приходится экспериментировать с восходящими звездами. Мы делаем все возможное, чтобы этот уик-энд был интересным», – сказал член Зала славы и эксперт TNT.
Ранее форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин раскритиковал новый формат Матча всех звезд, при котором команда восходящих звезд стала участником воскресного звездного мини-турнира.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sportskeeda
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