Эдди Джонсон: «Дрэймонд Грин прав. В НБА 95% однообразных розыгрышей, баскетболисты напоминают роботов»

Эдди Джонсон присоединился к мнению Дрэймонда Грина.

Форвард «Уорриорз» назвал современный баскетбол «скучным» и «бессодержательным».

«Дрэймонд на 100% прав. Все на 95% играют вариации одного и того же розыгрыша после заслона. Игра без мяча не существует. Баскетболисты напоминают роботов и при этом получают титулы.

Что вообще такое «3&D»? Я был полноценным баскетболистом.

Атлетизм и контакт пропали. Ругаться нельзя, сплошные обнимания до и после матчей. Я ненавидел парня, который меня победил, пока не принимал душ и не остывал. Признавал хорошую игру только вдали от всех.

Аналитика слишком сильно влияет на игру. Говорю это уже годами. «3 больше 2» – убивает баскетбол. Показатель EFG% - смехотворен. Поощрять промахи – глупо. Мы не роботы. А именно в них превращают всех, кроме звезд.

Игроки на площадке сомневаются в себе, потому что им все запрещают, ограничивают поле действий и воможностей. С этим надо что-то делать», – заключил Эдди Джонсон.