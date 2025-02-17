Эдди Джонсон: «Дрэймонд Грин прав. В НБА 95% однообразных розыгрышей, баскетболисты напоминают роботов»
Форвард «Уорриорз» назвал современный баскетбол «скучным» и «бессодержательным».
«Дрэймонд на 100% прав. Все на 95% играют вариации одного и того же розыгрыша после заслона. Игра без мяча не существует. Баскетболисты напоминают роботов и при этом получают титулы.
Что вообще такое «3&D»? Я был полноценным баскетболистом.
Атлетизм и контакт пропали. Ругаться нельзя, сплошные обнимания до и после матчей. Я ненавидел парня, который меня победил, пока не принимал душ и не остывал. Признавал хорошую игру только вдали от всех.
Аналитика слишком сильно влияет на игру. Говорю это уже годами. «3 больше 2» – убивает баскетбол. Показатель EFG% - смехотворен. Поощрять промахи – глупо. Мы не роботы. А именно в них превращают всех, кроме звезд.
Игроки на площадке сомневаются в себе, потому что им все запрещают, ограничивают поле действий и воможностей. С этим надо что-то делать», – заключил Эдди Джонсон.
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