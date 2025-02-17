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Дрэймонд Грин: «Мне уже предлагали должность главного тренера в «Уорриорз». Но я не хочу»

Дрэймонд Грин отреагировал на слова Кэндис Паркер.

Руководитель команды восходящих звезд в мини-турнире НБА заявила, что не станет тренировать по-настоящему, и это было бы так же странно, как Дрэймонд Грин в должности тренера.

«Что это значит? Мне уже предлагали должность главного тренера в «Уорриорз»!

Думаю, что мог бы стать хорошим тренером, но не хочу», – выразил протест Грин.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
logoДрэймонд Грин
logoГолден Стэйт
Кэндис Паркер
logoНБА
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