Дрэймонд Грин: «Мне уже предлагали должность главного тренера в «Уорриорз». Но я не хочу»

Дрэймонд Грин отреагировал на слова Кэндис Паркер.

Руководитель команды восходящих звезд в мини-турнире НБА заявила, что не станет тренировать по-настоящему, и это было бы так же странно, как Дрэймонд Грин в должности тренера.

«Что это значит? Мне уже предлагали должность главного тренера в «Уорриорз»!

Думаю, что мог бы стать хорошим тренером, но не хочу», – выразил протест Грин.