Кевин Дюрэнт: «Дрэймонд Грин был бы еще лучше в роли главного тренера, чем телевизионного аналитика»
Кевин Дюрэнт прокомментировал новость о Дрэймонде Грине.
Форвард «Голден Стэйт» во время работы в качестве эксперта на трансляции TNT заявил, что ему предлагали должность главного тренера «Уорриорз».
«Думаю, что он стал бы невероятным главным тренером. Справился бы еще лучше, чем с ролью телевизионного аналитика. А у него и это хорошо получается.
Ему нравится быть на площадке. И нравится учить. Ему очень подходит соревновательная атмосфера баскетбольной арены.
Думаю, если он останется на телевидении, его будет мучить желание вернуться на площадку», – заключил бывший одноклубник Грина.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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