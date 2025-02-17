Кевин Дюрэнт: «Дрэймонд Грин был бы еще лучше в роли главного тренера, чем телевизионного аналитика»

Кевин Дюрэнт прокомментировал новость о Дрэймонде Грине.

Форвард «Голден Стэйт » во время работы в качестве эксперта на трансляции TNT заявил , что ему предлагали должность главного тренера «Уорриорз».

«Думаю, что он стал бы невероятным главным тренером. Справился бы еще лучше, чем с ролью телевизионного аналитика. А у него и это хорошо получается.

Ему нравится быть на площадке. И нравится учить. Ему очень подходит соревновательная атмосфера баскетбольной арены.

Думаю, если он останется на телевидении, его будет мучить желание вернуться на площадку», – заключил бывший одноклубник Грина .