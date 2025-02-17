Дрэймонд Грин: «Я столько трудился, чтобы попасть на Матч всех звезд, а восходящие звезды оказались там просто из-за плохих рейтингов»

Дрэймонд Грин раскритиковал формат Матча всех звезд.

В воскресенье был проведен мини-турнир, 4-м участником которого стала команда-победитель соревнования восходящих звезд лиги под руководством Кэндис Паркер .

«Кэндис сказала, что тренирует какую-то команду. Она права. Какую-то команду, которую никто не хочет видеть.

Мне пришлось упорно трудиться, чтобы сыграть на Матче всех звезд в воскресенье. А восходящие звезды попали туда просто из-за плохих рейтингов. Это не решение.

Я не попадал в матчи новичков и второгодок. А теперь эти парни вышли на паркет Матча всех звезд?

Борт президента называется Air Force One, пока президент находится на нем. Матч всех звезд остается им, пока на паркете находятся звезды. Эти парни не заслужили участия в Матче всех звезд», – заключил Грин .