Евгения Фролкина в конкурсе трехочковых набрала больше очков, чем Алекса Аврамович

Евгения Фролкина стала участницей конкурса трехочковых Лиги ВТБ.

Форвард МБА-МГУСиТ стала первой баскетболисткой, которая приняла участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ.

Серебряная призерка Олимпийских игр в Токио Евгения Фролкина выступила в конкурсе трехочковых, который прошел сегодня в рамках Матча звезд Лиги ВТБ в Москве. Баскетболистка набрала 20 очков, опередив защитника ЦСКА Алексу Аврамовича (19).

Победителем конкурса стал американец Гарретт Невельс. Защитник «Пармы» установил рекорд конкурса, набрав в финальном раунде 28 очков.