Евгения Фролкина в конкурсе трехочковых набрала больше очков, чем Алекса Аврамович
Евгения Фролкина стала участницей конкурса трехочковых Лиги ВТБ.
Форвард МБА-МГУСиТ стала первой баскетболисткой, которая приняла участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ.
Серебряная призерка Олимпийских игр в Токио Евгения Фролкина выступила в конкурсе трехочковых, который прошел сегодня в рамках Матча звезд Лиги ВТБ в Москве. Баскетболистка набрала 20 очков, опередив защитника ЦСКА Алексу Аврамовича (19).
Победителем конкурса стал американец Гарретт Невельс. Защитник «Пармы» установил рекорд конкурса, набрав в финальном раунде 28 очков.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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