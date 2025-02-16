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Никита Курбанов о денежном призе: «Перечислю всю сумму в благотворительный фонд»

Никита Курбанов потратит призовые за MVP Матча всех звезд на благотворительность.

«Думаю, что любой игрок счастлив, когда получает индивидуальную награду. Но я всегда говорю, что индивидуальная награда — это заслуга всей команды. Поэтому я разделяю награду со всей командой.

Как потратить денежный приз, который полагается за MVP?

Конечно же, я найду применение. Сейчас много благотворительных фондов. Просто определюсь в ближайшие дни и перечислю всю сумму», — сказал форвард ЦСКА.

Курбанов был признан самым ценным игроком Матча всех звезд Единой лиги ВТБ, в котором «Хозяева» обыграли «Гостей» со счетом 124:107. Денежный приз составил 500 000 рублей.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
Матч всех звезд Единой лиги ВТБ
logoЕдиная лига ВТБ
logoЦСКА
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