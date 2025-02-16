Никита Курбанов о денежном призе: «Перечислю всю сумму в благотворительный фонд»
Никита Курбанов потратит призовые за MVP Матча всех звезд на благотворительность.
«Думаю, что любой игрок счастлив, когда получает индивидуальную награду. Но я всегда говорю, что индивидуальная награда — это заслуга всей команды. Поэтому я разделяю награду со всей командой.
Как потратить денежный приз, который полагается за MVP?
Конечно же, я найду применение. Сейчас много благотворительных фондов. Просто определюсь в ближайшие дни и перечислю всю сумму», — сказал форвард ЦСКА.
Курбанов был признан самым ценным игроком Матча всех звезд Единой лиги ВТБ, в котором «Хозяева» обыграли «Гостей» со счетом 124:107. Денежный приз составил 500 000 рублей.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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