Гарретт Невельс стал победителем конкурса трехочковых Лиги ВТБ

Гарретт Невельс победил в конкурсе трехочковых.

Защитник «Пармы» и игрок «Гостей» Гарретт Невельс стал победителем конкурса трехочковых на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ-2025.

Американец установил рекорд за всю историю конкурса по количеству очков, набрав 27 в первой попытке и 28 – во второй.

Невельс обыграл в финальном раунде Ивана Ухова из ЦСКА.