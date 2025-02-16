Гарретт Невельс стал победителем конкурса трехочковых Лиги ВТБ
Гарретт Невельс победил в конкурсе трехочковых.
Защитник «Пармы» и игрок «Гостей» Гарретт Невельс стал победителем конкурса трехочковых на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ-2025.
Американец установил рекорд за всю историю конкурса по количеству очков, набрав 27 в первой попытке и 28 – во второй.
Невельс обыграл в финальном раунде Ивана Ухова из ЦСКА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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