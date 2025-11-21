«Санз» берут матчи, которые должны». «Финикс» идет 9-6, но взял только 1 игру у команд с 50% побед и выше

«Финикс» удачно проводит начало сезона-2025/26.

Обновленный «Финикс » под руководством нового главного тренера Джордана Отта, построенный вокруг Девина Букера , идет с результатом 9-6 в зоне плей-ин на Западе. На данный момент команде удалось одержать только одну победу во встречах с соперниками с 50% побед и выше. В 7-м матче чемпионата «Санз» справились со «Сперс».

«Они куда лучше, чем предполагалось. Достаточно подходящих компонентов вокруг Девина Букера, чтобы побеждать в тех матчах, которые они должны выигрывать. Отт поставил им правильный баскетбол и мотивировал бороться за победы», – признал успех скаут с Запада НБА.