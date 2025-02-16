Андрей Кириленко: «Нравится, что Единая лига каждый год меняет формат Матча звезд»

Андрей Кириленко похвалил организаторов Матча всех звезд Лиги ВТБ.

«Мне очень нравится, что Единая лига каждый год меняет формат и не привязывается к чему‑то одному. «Запад» против «Востока», «Старые» — «Молодые», в этому году «Хозяева» — «Гости» — российские игроки против иностранных.

Мне кажется, в этом есть и изюминка, и всегда что‑то разное для болельщиков. Каждый год разные шоу. Что будет сегодня — сюрприз», — сказал президент РФБ .