Андрей Кириленко: «Нравится, что Единая лига каждый год меняет формат Матча звезд»
Андрей Кириленко похвалил организаторов Матча всех звезд Лиги ВТБ.
«Мне очень нравится, что Единая лига каждый год меняет формат и не привязывается к чему‑то одному. «Запад» против «Востока», «Старые» — «Молодые», в этому году «Хозяева» — «Гости» — российские игроки против иностранных.
Мне кажется, в этом есть и изюминка, и всегда что‑то разное для болельщиков. Каждый год разные шоу. Что будет сегодня — сюрприз», — сказал президент РФБ.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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