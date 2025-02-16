Владислав Перевалов – победитель конкурса данков Лиги ВТБ

Владислав Перевалов выиграл конкурс данков.

Защитник «Енисея » Владислав Перевалов стал победителем конкурса данков на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ 2025 года.

В финальном раунде Перевалов обыграл своего одноклубника Сергея Долинина, набрав 97 баллов.