Андрей Воронцевич о конкурсе трехочковых: «Буду болеть за Женю Бабурина и Ваню Ухова»
Андрей Воронцевич сказал, за кого будет болеть в конкурсе трехочковых.
«Буду болеть за Женю Бабурина и Ваню Ухова — моих бывших одноклубников и хороших друзей. Но даже если они не смогут выиграть, не буду сильно расстроен. Пусть победит сильнейший», – сказал форвард «Зенита».
Сегодня в рамках Матча всех звезд Единой лиги ВТБ состоится конкурс трехочковых, в котором примут участие Алекса Аврамович, Евгений Бабурин, Гарретт Нэвелс и Иван Ухов.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
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