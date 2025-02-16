Андрей Воронцевич о конкурсе трехочковых: «Буду болеть за Женю Бабурина и Ваню Ухова»

Андрей Воронцевич сказал, за кого будет болеть в конкурсе трехочковых.

«Буду болеть за Женю Бабурина и Ваню Ухова — моих бывших одноклубников и хороших друзей. Но даже если они не смогут выиграть, не буду сильно расстроен. Пусть победит сильнейший», – сказал форвард «Зенита».

Сегодня в рамках Матча всех звезд Единой лиги ВТБ состоится конкурс трехочковых, в котором примут участие Алекса Аврамович, Евгений Бабурин , Гарретт Нэвелс и Иван Ухов .