Андрей Ведищев и Андреас Пистиолис огласили стартовые пятерки Матча всех звезд Лиги ВТБ
Стали известны стартовые составы команд Матча всех звезд Единой лиги ВТБ.
Тренеры Андрей Ведищев («Хозяева») и Андреас Пистиолис («Гости») огласили свои стартовые пятерки.
Матч пройдет сегодня в 17:00 по московскому времени.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Единой лиги ВТБ
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