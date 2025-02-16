Андрей Ведищев и Андреас Пистиолис огласили стартовые пятерки Матча всех звезд Лиги ВТБ

Стали известны стартовые составы команд Матча всех звезд Единой лиги ВТБ.

Тренеры Андрей Ведищев («Хозяева») и Андреас Пистиолис («Гости») огласили свои стартовые пятерки.

Матч пройдет сегодня в 17:00 по московскому времени.