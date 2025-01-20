Егор Демин – 9-й в прогнозе на драфт-2025 НБА от ESPN, Влад Голдин – 93-й

ESPN обновил прогноз на драфт-2025 НБА.

Российский разыгрывающий из университета Бригама Янга Егор Демин занимает 9-е место.

«Хотя некоторые и могут быть разочарованы низкой эффективностью Демина в матчах с оппонентами высокого уровня, у него случается достаточно проблесков таланта, который НБА ищет по всему миру.

Остались вопросы к его силе, способности к борьбе, взрывной скорости и жесткости. Проблемы с броском также заметны. Но он становится лучше в защите, действует более энергично и положительно на более длительных отрезках.

Интерес команд из лотереи драфта к Демину практически гарантирован», – заключил драфт-эксперт Джонатан Гивони.

23-летний центровой Влад Голдин из университета Мичигана занимает 93-е место в прогнозе.

1-ю позицию удерживает форвард Дьюка Купер Флэгг.