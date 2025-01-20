Егор Демин – 9-й в прогнозе на драфт-2025 НБА от ESPN, Влад Голдин – 93-й
ESPN обновил прогноз на драфт-2025 НБА.
Российский разыгрывающий из университета Бригама Янга Егор Демин занимает 9-е место.
«Хотя некоторые и могут быть разочарованы низкой эффективностью Демина в матчах с оппонентами высокого уровня, у него случается достаточно проблесков таланта, который НБА ищет по всему миру.
Остались вопросы к его силе, способности к борьбе, взрывной скорости и жесткости. Проблемы с броском также заметны. Но он становится лучше в защите, действует более энергично и положительно на более длительных отрезках.
Интерес команд из лотереи драфта к Демину практически гарантирован», – заключил драфт-эксперт Джонатан Гивони.
23-летний центровой Влад Голдин из университета Мичигана занимает 93-е место в прогнозе.
1-ю позицию удерживает форвард Дьюка Купер Флэгг.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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