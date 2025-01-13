Лу Уильямс: «Не думаю, что Купер Флэгг способен вытянуть команду единолично. Хотел бы увидеть его в «Шарлотт»

Лу Уильямс порассуждал насчет перспектив Купера Флэгга.

«Он очень хорошо подойдет команде, в которой уже есть компоненты для успеха. Не думаю, что он сможет вернуть «Вашингтон » в плей-офф, им потребуется значительно усилить состав для этого.

Я бы хотел посмотреть на него в форме «Шарлотт ». Объединить его с молодыми талантами: Брэндоном Миллером и Ламело Боллом . Это может здорово изменить позиции «Хорнетс» в лиге.

Но если поставить его в «Вашингтон», не знаю, насколько он сможет реализовать потенциал с Джорданом Пулом и Алексом Сарром.

Он очень талантлив, но не думаю, что сможет вытянуть команду единолично. Скорее всего, он сумеет помочь команде, которая борется за плей-офф, попасть в плей-ин или чуть выше», – заключил бывший баскетболист.