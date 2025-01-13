Лу Уильямс: «Не думаю, что Купер Флэгг способен вытянуть команду единолично. Хотел бы увидеть его в «Шарлотт»
Лу Уильямс порассуждал насчет перспектив Купера Флэгга.
«Он очень хорошо подойдет команде, в которой уже есть компоненты для успеха. Не думаю, что он сможет вернуть «Вашингтон» в плей-офф, им потребуется значительно усилить состав для этого.
Я бы хотел посмотреть на него в форме «Шарлотт». Объединить его с молодыми талантами: Брэндоном Миллером и Ламело Боллом. Это может здорово изменить позиции «Хорнетс» в лиге.
Но если поставить его в «Вашингтон», не знаю, насколько он сможет реализовать потенциал с Джорданом Пулом и Алексом Сарром.
Он очень талантлив, но не думаю, что сможет вытянуть команду единолично. Скорее всего, он сумеет помочь команде, которая борется за плей-офф, попасть в плей-ин или чуть выше», – заключил бывший баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем