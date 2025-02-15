Горан Шашич: «Скоро российские команды вернутся в Евролигу»
Горан Шашич считает, что скоро два российских клуба вернутся в Евролигу.
«Когда российские клубы только отстранили и меня спрашивали, сколько это продлится, я отвечал – как с Югославией в свое время.
В последние 48 часов мы видим сильные перемены в геополитике. Плюс, если вы заметили, Евролига рассматривает расширение до 20 клубов. И тут я вас спрошу, почему по вашему именно сейчас этот вопрос обсуждается? Сейчас 18 команд, и два клуба из России как раз должны вернуться. Думаю, скоро российские команды вернутся», – сказал исполнительный директор совета тренеров Евролиги.
Российские команды отстранены от участия в Евролиге с 2022 года из-за событий на Украине.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
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