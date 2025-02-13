Этторе Мессина: «Европейский баскетбол скоро потеряет молодежь из-за контрактов в американских университетах»
Внедрение контрактов NIL (соглашений на использование имени и образа в рекламных целях) в американский студенческий спорт окажет разрушительное воздействие на европейскую спортивную индустрию.
«Люди снаружи отрасли не понимают этого, но мы скоро потеряем значительную часть молодежи, которая отправится за океан в университеты, привлеченная контрактами, которые они смогут подписать там.
Поиск, развитие, поддержка молодых талантов – очень дорогостоящие механизмы – получат очередной сокрушительный удар от отъезда игроков. 4-5 парней в нашей молодежке уже получили приглашения от американских университетов.
Я разговаривал с одним из них. Он спросил у меня совета, и я сказал, что ему надо поехать, поэтому что это лучший опыт в жизни. Мой сын учится в США в университете, и я ему завидую», – заключил итальянский тренер «Милана».
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