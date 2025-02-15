Паулюс Мотеюнас о планах НБА создать лигу в Европе: «Это не имеет никакого смысла»
Паулюс Мотеюнас заявил, что в европейской лиге НБА нет смысла.
«На мой взгляд, создавать еще одну лигу в Европе не имеет никакого смысла. У нас уже четыре разные лиги. У Евролиги лучший возможный продукт. Я считаю, что это нельзя не ценить, потому что то, чего достигли клубы и лига за 25 лет, это потрясающе.
Я понимаю подход НБА и ценю то, насколько они велики. Это баскетбольная лига номер один в мире. Но мне не нравится мысль: «О, мы приедем и научим всех, как вести дела».
Очевидно, все хотят выслушать НБА и узнать, что они могут предложить. Но пять лиг – мы забываем о болельщиках. Вы включаете телевизор и не знаете, какая команда играет в каком турнире», – сказал генеральный директор Евролиги.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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