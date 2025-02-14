«Плохие новости». Кевин Пантер получил травму плеча в матче Кубка Короля Испании

У Кевина Пантера подозрение на серьезную травму.

«Барселона » выбыла из Кубка Короля Испании после поражения от «Тенерифе» (86:91) в четвертьфинале.

Лидер команды Кевин Пантер покинул площадку в третьей четверти из-за повреждения плеча.

Когда тренера Жоана Пеньяррою спросили о состоянии Пантера после игры, он проинес слова «Плохие новости».

В этом сезоне Пантер набирает в среднем 16,5 очка, 2,2 подбора, 3,2 передачи и 1,2 перехвата в 26 матчах Евролиги .