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«Плохие новости». Кевин Пантер получил травму плеча в матче Кубка Короля Испании

У Кевина Пантера подозрение на серьезную травму.

«Барселона» выбыла из Кубка Короля Испании после поражения от «Тенерифе» (86:91) в четвертьфинале.

Лидер команды Кевин Пантер покинул площадку в третьей четверти из-за повреждения плеча.

Когда тренера Жоана Пеньяррою спросили о состоянии Пантера после игры, он проинес слова «Плохие новости».

В этом сезоне Пантер набирает в среднем 16,5 очка, 2,2 подбора, 3,2 передачи и 1,2 перехвата в 26 матчах Евролиги.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
logoБарселона
Кевин Пантер
Жоан Пеньярройя
травмы
logoTurkish Airlines EuroLeague
Кубок Короля Испании
logoчемпионат Испании
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