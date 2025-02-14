«Плохие новости». Кевин Пантер получил травму плеча в матче Кубка Короля Испании
У Кевина Пантера подозрение на серьезную травму.
«Барселона» выбыла из Кубка Короля Испании после поражения от «Тенерифе» (86:91) в четвертьфинале.
Лидер команды Кевин Пантер покинул площадку в третьей четверти из-за повреждения плеча.
Когда тренера Жоана Пеньяррою спросили о состоянии Пантера после игры, он проинес слова «Плохие новости».
В этом сезоне Пантер набирает в среднем 16,5 очка, 2,2 подбора, 3,2 передачи и 1,2 перехвата в 26 матчах Евролиги.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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