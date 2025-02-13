Пабло Ласо оштрафован на 5 000 евро за шутку о французском судье

Евролига оштрафовала Пабло Ласо за шуточный комментарий о судье.

Главный тренер «Басконии» Пабло Ласо оштрафован Евролигой на 5 000 евро за «комментарии относительно работы судей».

Ласо пошутил по поводу французского судьи Мехди Дифаллы, который работал на матче 22-го тура Евролиги между «Басконией» и «Панатинаикосом».

«Да, Дифалла будет судить завтра. Один друг из Греции сказал мне: «Неужели он не будет судить матч «Пао»? Он судил много их матчей». Я не проверял, сколько раз, но я посмотрю», – сказал Ласо с улыбкой.

Дифалла работает в Евролиге с сезона-17/18, за это время он отсудил 25 матчей с участием «Панатинаикоса». В последних 10 матчах результат 9-1 в пользу греков.