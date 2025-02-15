«Голден Стэйт» использует роботов во время тренировок
«Уорриорз» внедрили технологии в тренировочный процесс.
«Голден Стэйт» использует роботов во время тренировок.
«Поначалу было, конечно, странновато. Все эти роботы шныряют туда-сюда, что-то делают. А потом превратилось в рутину.
Это вывело тренировки на новый уровень», – рассказал лидер «воинов» Стефен Карри.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Joe Pompliano
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