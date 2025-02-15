«Уорриорз» внедрили технологии в тренировочный процесс.

«Голден Стэйт » использует роботов во время тренировок.

«Поначалу было, конечно, странновато. Все эти роботы шныряют туда-сюда, что-то делают. А потом превратилось в рутину.

Это вывело тренировки на новый уровень», – рассказал лидер «воинов» Стефен Карри .