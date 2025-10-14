Джимми Батлер пропустит матч с «Портлендом» из-за растяжения лодыжки, Дрэймонд Грин получит отдых

Батлер и Грин не помогут «Голден Стэйт» в предсезонной игре.

Стив Керр сообщил, что Джимми Батлер заработал растяжение лодыжки на тренировке в пятницу.

Изначально команда считала травму несерьезной, но отек до сих пор не сошел, поэтому форвард не примет участия в игре с «Портлендом ». «Уорриорс» надеются, что он сможет вернуться к заключительному матчу предсезонной подготовки.

Дрэймонд Грин также пропустит матч с «Блэйзерс», игроку предоставили отдых. Ожидается, что Стефен Карри и Эл Хорфорд выйдут на площадку.