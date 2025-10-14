  • Спортс
Стив Керр не определился со стартовым атакующим защитником: «Посмотрим, как сложится ситуация. Подземски будет играть очень много»

Главный тренер «Уорриорс» не готов назвать стартовую «двойку».

«Я пока не могу этого сказать. Посмотрим, как сложится ситуация. Брэндин (Подземски) будет играть очень много. Он чрезвычайно важный игрок для нас. Но что касается стартовой пятерки, то тут, честно говоря, есть свои сложности из-за состава команды и возраста Эла (Хорфорда)», – сказал Керр.

Во вчерашней предсезонной игре против «Лейкерс» Брэндин Подземски стал самым результативным игроком матча, отметившись 23 очками, 5 подборами и 8 передачами при 2 потерях.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?1345 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Энтони Слейтера в соцсети X
logoГолден Стэйт
logoСтив Керр
logoБрэндин Подземски
logoНБА
