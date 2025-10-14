Стив Керр не определился со стартовым атакующим защитником: «Посмотрим, как сложится ситуация. Подземски будет играть очень много»
Главный тренер «Уорриорс» не готов назвать стартовую «двойку».
«Я пока не могу этого сказать. Посмотрим, как сложится ситуация. Брэндин (Подземски) будет играть очень много. Он чрезвычайно важный игрок для нас. Но что касается стартовой пятерки, то тут, честно говоря, есть свои сложности из-за состава команды и возраста Эла (Хорфорда)», – сказал Керр.
Во вчерашней предсезонной игре против «Лейкерс» Брэндин Подземски стал самым результативным игроком матча, отметившись 23 очками, 5 подборами и 8 передачами при 2 потерях.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
