Майк Браун о составе «Никс» с Таунсом на позиции тяжелого форварда: «Это большая и длинная команда с множеством взаимозаменяемых частей»

«Никс» тестируют дуэт Таунс – Робинсон в предсезонных матчах.

«Когда Карл-Энтони (Таунс ) играет на позиции «четверки», О Джи (Ануноби ) – на «тройке», Микэл (Бриджес ) – на «двойке», длина состава на площадке просто впечатляет.

Это большая и длинная команда с множеством взаимозаменяемых частей. А в нападении, не только для Таунса, но и для остальных игроков, это дает совершенно другой рисунок.

Также можно предположить, что эта группа игроков будет способна забирать подборы в атаке на высоком уровне, а это одна из наших основных задач», – сказал главный тренер «Нью-Йорка ».