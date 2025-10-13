Майк Браун о составе «Никс» с Таунсом на позиции тяжелого форварда: «Это большая и длинная команда с множеством взаимозаменяемых частей»
«Никс» тестируют дуэт Таунс – Робинсон в предсезонных матчах.
«Когда Карл-Энтони (Таунс) играет на позиции «четверки», О Джи (Ануноби) – на «тройке», Микэл (Бриджес) – на «двойке», длина состава на площадке просто впечатляет.
Это большая и длинная команда с множеством взаимозаменяемых частей. А в нападении, не только для Таунса, но и для остальных игроков, это дает совершенно другой рисунок.
Также можно предположить, что эта группа игроков будет способна забирать подборы в атаке на высоком уровне, а это одна из наших основных задач», – сказал главный тренер «Нью-Йорка».
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?664 голоса
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The New York Post
