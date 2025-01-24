«Это большая честь, буду наслаждаться этим моментом». Стеф Карри поблагодарил болельщиков за попадание на Матч всех звезд
Стеф Карри поблагодарил болельщиков в соцсетях.
36-летний разыгрывающий «Голден Стэйт» вошел в стартовую пятерку Запада на Матч всех звезд этого сезона.
«Это большая честь. Благодарен всем, кто за меня проголосовал и помог попасть в старт. Разумеется, это в первую очередь болельщики, которые на 100% обеспечили мне эту возможность.
Я не принимаю это как должное, считаю большой честью и буду наслаждаться этим моментом», – заявил Карри в выложенном видео.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Стефа Карри
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