«Это большая честь, буду наслаждаться этим моментом». Стеф Карри поблагодарил болельщиков за попадание на Матч всех звезд

Стеф Карри поблагодарил болельщиков в соцсетях.

36-летний разыгрывающий «Голден Стэйт » вошел в стартовую пятерку Запада на Матч всех звезд этого сезона.

«Это большая честь. Благодарен всем, кто за меня проголосовал и помог попасть в старт. Разумеется, это в первую очередь болельщики, которые на 100% обеспечили мне эту возможность.

Я не принимаю это как должное, считаю большой честью и буду наслаждаться этим моментом», – заявил Карри в выложенном видео.