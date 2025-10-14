«Ничего себе!» «Лейкерс» показали обновленную раздевалку
Калифорнийский клуб решил обновить раздевалку перед новым сезоном.
В своих соцсетях «Лейкерс» поделились роликом с реакцией участников команды на отремонтированное помещение.
«Это жесть. Ничего себе!» – сказал Деандре Эйтон.
«Охренеть. Мне нравится», – добавил Лука Дончич.
«Я бы поиграл за клуб с такой раздевалкой», – с улыбкой заявил тренер Джей Джей Редик.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?1412 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал «Лейкерс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости