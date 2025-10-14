Видео
«Ничего себе!» «Лейкерс» показали обновленную раздевалку

Калифорнийский клуб решил обновить раздевалку перед новым сезоном.

В своих соцсетях «Лейкерс» поделились роликом с реакцией участников команды на отремонтированное помещение.

«Это жесть. Ничего себе!» – сказал Деандре Эйтон.

«Охренеть. Мне нравится», – добавил Лука Дончич.

«Я бы поиграл за клуб с такой раздевалкой», – с улыбкой заявил тренер Джей Джей Редик.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал «Лейкерс»
