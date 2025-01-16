31 очко Стефа Карри стало решающим в победе над «Миннесотой» (116:115)

Стеф Карри принес победу «Голден Стэйт» (116:115).

Разыгрывающий набрал 31 очко и 8 подборов, реализовав 10 из 21 бросков с игры, 7 из 12 трехочковых и 4 из 4 штрафных. Карри провел максимальные в составе «Уорриорз» 37 минут на площадке.

Со стороны соперника защитники Энтони Эдвардс (28 + 8 подборов) и Донте Дивинченцо (28 + 6 подборов + 9 передач) набрали 56 очков на двоих, но этого не хватило для победы.