31 очко Стефа Карри стало решающим в победе над «Миннесотой» (116:115)
Стеф Карри принес победу «Голден Стэйт» (116:115).
Разыгрывающий набрал 31 очко и 8 подборов, реализовав 10 из 21 бросков с игры, 7 из 12 трехочковых и 4 из 4 штрафных. Карри провел максимальные в составе «Уорриорз» 37 минут на площадке.
Со стороны соперника защитники Энтони Эдвардс (28 + 8 подборов) и Донте Дивинченцо (28 + 6 подборов + 9 передач) набрали 56 очков на двоих, но этого не хватило для победы.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем