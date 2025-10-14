«Чикаго» отчислил Мухамаду Ги
«Буллс» объявили о расставании с 27-летним форвардом.
Ги (206 см) принял участие в двух предсезонных матчах команды, в которых в среднем набирал 2 очка и 1 подбор за 4 минуты на площадке. В сентябре игрок подписал с «Чикаго» контракт типа Exhibit 10 для участия в тренировочном лагере.
Большую часть карьеры после выхода на профессиональный уровень форвард провел в Лиге развития. В его активе 11 матчей в НБА за «Торонто» со средними показателями 2,4 очка и 2,1 подбора.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?1276 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Чикаго»
