«Чикаго» отчислил Мухамаду Ги

«Буллс» объявили о расставании с 27-летним форвардом.

Ги (206 см) принял участие в двух предсезонных матчах команды, в которых в среднем набирал 2 очка и 1 подбор за 4 минуты на площадке. В сентябре игрок подписал с «Чикаго » контракт типа Exhibit 10 для участия в тренировочном лагере.

Большую часть карьеры после выхода на профессиональный уровень форвард провел в Лиге развития. В его активе 11 матчей в НБА за «Торонто» со средними показателями 2,4 очка и 2,1 подбора.