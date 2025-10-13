Джей Би Бикерстафф: «Мы собираемся чаще использовать Осара Томпсона в качестве плеймейкера»

Осар Томпсон получит больше владений в «Детройте».

«Мы собираемся чаще использовать Осара в качестве плеймейкера. Темп, с которым он играет, и угроза, которую он создает, когда контролирует мяч, меняют то, как команды должны защищаться против него. Он способен делать своих партнеров лучше», – сказал главный тренер «Пистонс».

В прошлом сезоне 22-летний Осар Томпсон провел 59 матчей в составе «Детройта », набирая в среднем 10,1 очка, 5,1 подбора и 2,3 передачи за 23 минуты на площадке.