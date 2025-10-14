Видео
Вембаньяма одной рукой добавил мяч в кольцо после промаха Барнса со штрафного

Центровой «Сперс» без труда выиграл борьбу за подбор.

В предсезонном матче с «Индианой» Вембаньяма, едва оторвавшись от паркета, левой рукой отправил мяч в кольцо, подчистив промах Харрисона Барнса с линии штрафных.

Ранее французский центровой сообщил, что за лето он вырос еще больше, и теперь его рост составляет 223,5 см.

