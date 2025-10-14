Вембаньяма одной рукой добавил мяч в кольцо после промаха Барнса со штрафного
Центровой «Сперс» без труда выиграл борьбу за подбор.
В предсезонном матче с «Индианой» Вембаньяма, едва оторвавшись от паркета, левой рукой отправил мяч в кольцо, подчистив промах Харрисона Барнса с линии штрафных.
Ранее французский центровой сообщил, что за лето он вырос еще больше, и теперь его рост составляет 223,5 см.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?1198 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
