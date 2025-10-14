Тренеры «Клипперс» носят футболки с надписью «Get the F.U.C.K. back». Их придумал Джефф Ван Ганди для мотивации

Джефф Ван Ганди разработал любопытный слоган для тренеров «Клипперс».

Во время тренировочного лагеря представители штаба калифорнийцев носят футболки с надписью «Get the F.U.C.K. back» (Давайте вернем F.U.C.K.).

Аббревиатура F.U.C.K. подсвечивает ключевые с точки зрения Ван Ганди аспекты игры для «Клипперс »: F означает «баланс на площадке», U – «настойчивость», C – «коммуникация», K – «знаем, что проиграли «Денверу» из-за перехода».