Тренеры «Клипперс» носят футболки с надписью «Get the F.U.C.K. back». Их придумал Джефф Ван Ганди для мотивации
Джефф Ван Ганди разработал любопытный слоган для тренеров «Клипперс».
Во время тренировочного лагеря представители штаба калифорнийцев носят футболки с надписью «Get the F.U.C.K. back» (Давайте вернем F.U.C.K.).
Аббревиатура F.U.C.K. подсвечивает ключевые с точки зрения Ван Ганди аспекты игры для «Клипперс»: F означает «баланс на площадке», U – «настойчивость», C – «коммуникация», K – «знаем, что проиграли «Денверу» из-за перехода».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
