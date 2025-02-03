Карри и Подземски не могли поверить в обмен Дончича в «Лейкерс». Их реакция попала на видео

Реакция Карри и Подземски на новость об обмене Луки в «Лейкерс» попала на видео.

Баскетболисты «Голден Стэйт» принимали участие в публичном мероприятии. Они не могли поверить в случившееся.

«Вопрос не в том, плохо это или хорошо, но насколько это реально?» – произнес Брэндин Подземски в ответ на чей-то вопрос.

В результате трехсторонней сделки Лука Дончич перешел в «Лейкерс», Энтони Дэвис – в «Даллас».