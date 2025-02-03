Карри и Подземски не могли поверить в обмен Дончича в «Лейкерс». Их реакция попала на видео
Реакция Карри и Подземски на новость об обмене Луки в «Лейкерс» попала на видео.
Баскетболисты «Голден Стэйт» принимали участие в публичном мероприятии. Они не могли поверить в случившееся.
«Вопрос не в том, плохо это или хорошо, но насколько это реально?» – произнес Брэндин Подземски в ответ на чей-то вопрос.
В результате трехсторонней сделки Лука Дончич перешел в «Лейкерс», Энтони Дэвис – в «Даллас».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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